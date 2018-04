Der Immobiliendienstleister Bilfinger Real Estate ist neuer Property Manager des Prime-Portfolios der IVG mit rund 38.800 Quadratmetern Fläche. Zu dem von der IVG für einen luxemburgischen Fonds erworbenen Paket gehören drei Top-Immobilien: Das Büro- und Geschäftshaus "One Goetheplaza", das "T11" in Frankfurt am Main und die Berliner Büro- und Einzelhandelsimmobilie "N° 195".Weiter