BCD Travel hat sich auf Geschäftsreisen spezialisiert Bild: Michael Bamberger

Der Anbieter für Geschäftsreisen, BCD Travel, hat seinen Mietvertrag über rund 3.500 Quadratmeter in der Hahnstraße 31-35 in Niederrad bei Frankfurt am Main verlängert.

Die verkehrsgünstige Lage und die Nähe zum Frankfurter Flughafen haben neben den Objekteigenschaften zu dieser Entscheidung beigetragen. BCD Travel hat sich darauf spezialisiert, Unternehmen Lösungen zur Optimierung ihres Travel Managements anzubieten.

Colliers International Corporate Solutions zusammen mit Colliers International in Frankfurt hat BCD Travel bei den Verhandlungen begleitet.