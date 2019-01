Aurelis verkauft Grundstück in Mühldorf am Inn

Bild: Gabi Schoenemann/pixelio.de Das Grundstück wird zur Verladung von Hausmüll und Gewerbeabfällen genutzt

Aurelis Real Estate hat eine rund 11.000 Quadratmeter große Fläche in der Siemensstraße in Mühldorf am Inn veräußert. Käufer ist der bisherige Mieter, der Zweckverband Abfallverwertung Südostbayern (ZAS).