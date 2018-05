Kaufobjekt: Das Gebäude in der Kölnischen Straße 81 Bild: Aurelis

Aurelis Real Estate hat das denkmalgeschützte Gebäude der ehemaligen Bundesbahndirektion in Kassel verkauft. Käufer ist eine Tochtergesellschaft der Brunsch & Meyer Grund und Boden AG. Insgesamt beläuft sich die nutzbare Gebäudefläche auf 15.000 Quadratmeter.

Das Gebäude in der Kölnischen Straße 81, im Vorderen Westen Kassels, wurde vor 120 Jahren in mehreren Abschnitten realisiert. Baubeginn war im Jahr 1897. Noch heute ist die Deutsche Bahn AG mit einigen Tochtergesellschaften dort ansässig. Weiterer Hauptmieter ist die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, Bezirk Nordhessen.

Brunsch & Meyer Grund und Boden AG haben in der Documenta-Stadt bereits einige denkmalgeschützte Bauten entwickelt und in den Bestand überführt, so auch das ehemalige Finanzamt in der Spohrstraße und das frühere EAM-Hochhaus, heute Sitz des Regierungspräsidiums.