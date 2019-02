Arminius verkauft Einkaufszentrum in Königslutter

Bild: sirknippsalot Hauptmieter ist Edeka

Eine von der Arminius Funds Management gemanagte Gesellschaft hat ein Einkaufszentrum in Königslutter (Niedersachsen) an eine Tochter der Edeka Minden-Hannover Stiftung verkauft. Das in 2005 erbaute Gebäude liegt zentral und verfügt über 5.585 Quadratmeter Verkaufs-, Büro- und Praxisflächen.