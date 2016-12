16.12.2016 | Unternehmen

Der Hochbau gehört nicht zum Kerngeschäft von Apleona

Bild: Corbis

Der Immobiliendienstleister Apleona verkauft die Hochbau-Aktivitäten an das Schweizer Bauunternehmen Implenia. Apleona will sich künftig auf seine Kernaktivitäten fokussieren und das Geschäft mit Immobiliendienstleistungen in Europa weiter ausbauen.

Der Hochbau ist Teil des ehemaligen Bilfinger Segments Building and Facility, das der schwedische Finanzinvestor EQT im Sommer von Bilfinger erworben hatte und das inzwischen unter dem Namen Apleona am Markt aktiv ist.

Der Hochbau erzielt nach Angaben von Apleona derzeit mit 1.000 Mitarbeitern eine Leistung von etwa 450 Millionen Euro und ist fast ausschließlich auf dem deutschen Markt tätig. Das Unternehmen erbringt Leistungen von der Planung bis zum schlüsselfertigen Gebäude.

Nicht zur Veräußerung standen die Hochbau-Aktivitäten Wolfferts Gebäudetechnik, R&M Ausbau sowie Bauperformance, die integrierter Teil des Dienstleistungsportfolios von Apleona sind.