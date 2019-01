Annington will künftig unter dem Namen Vonovia firmieren

Die Immobiliengesellschaft Deutsche Annington will nach der Übernahme des Konkurrenten Gagfah unter dem neuen Namen Vonovia firmieren. Die Aktionäre müssen der Umbenennung noch zustimmen.

Das geht aus der am Donnerstag veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung des Unternehmens am 30. April hervor. Hintergrund des Namenswechsels ist unter anderem der erst in der vergangenen Woche endgültig vollzogene Zusammenschluss mit dem bisherigen Konkurrenten Gagfah.

Gemeinsam verfügt die Gruppe nach eigenen Angaben über rund 350.000 Wohnungen mit einem Portfoliowert von etwa 21 Milliarden Euro. Durch die Übernahme versprechen sich die Gesellschaften Einsparungen von 84 Millionen Euro im Jahr. Beide Unternehmen hätten ihre Geschäftspolitik bereits in den vergangenen Monaten neu ausgerichtet.

Nun gehe es darum, das Unternehmen auf eine gemeinsame neue Basis zu stellen, hieß es dazu aus Unternehmenskreisen. Der Start des neuen Unternehmensauftritts sei im Herbst geplant.