Annington will massiv in Seniorenwohnungen investieren

Deutsche Annington Buch: Mittelfristig sollen 10.000 Wohnungen umgebaut werden

Die Deutsche Annington will verstärkt in altersgerechte Wohnungen investieren. Das berichten die Zeitungen der Essener WAZ-Gruppe (Samstagausgabe). Mittelfristig wolle der Immobilienkonzern rund 1.000 Wohnungen pro Jahr seniorengerecht modernisieren, so Vorstandschef Rolf Buch.