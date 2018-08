Die Union Investment Real Estate GmbH hat das Büro- und Geschäftshaus „Century“ in der Stuttgarter Innenstadt gekauft. Verkäufer ist die Bülow AG. Weiter

Das Immobilienunternehmen Art-Invest Real Estate hat das "Alte Klöpperhaus" am Rödingsmarkt 9 in der Hamburger Innenstadt gekauft. Verkäufer ist GE Real Estate Property. Projektentwickler und Investor Art-Invest Real Estate plant den Altbau zu revitalisieren. Das Objekt soll zu einem Büro- und Geschäftshaus entwickelt werden. Weiter

Die Deka Immobilien GmbH hat das Büro- und Geschäftsgebäude "Alte Hauptpost" für den Bestand des Immobilienspezialfonds Deka S-Property Fund No. 2 eingebracht. Verkäufer ist die Aberdeen Immobilien KAG. Weiter

Deal: Lebensversicherung kauft zwei Bürohäuser in Stuttgart