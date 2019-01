Alpha Industrial managt "Fiege Megacenter" in Dieburg

Der Immobiliendienstleister Alpha Industrial ist von Union Investment (Hamburg) mit dem Property Management des neuen "Fiege Megacenter" in Dieburg im Rhein-Main-Gebiet beauftragt worden. Damit betreut Alpha Industrial derzeit bundesweit Immobilien mit insgesamt 760.000 Quadratmetern Fläche.

Mit dem Fiege Megacenter in Dieburg baut Alpha Industrial zudem sein Engagement im Rhein-Main-Gebiet aus. Neben Dieburg betreut Alpha Industrial großflächige Liegenschaften im technischen und kaufmännischen Bereich sowie in der Mieterbetreuung in Obertshausen, Biebesheim, Groß-Gerau sowie Frankfurt am Main.

Das 2014 fertiggestellte Multi User-Center von Fiege liegt im Landkreis Darmstadt-Dieburg und bietet eine Nutzfläche von rund 96.500 Quadratmetern. Davon werden 87.000 Quadratmeter Logistik-, Büro- und Sozialräume für Logistikdienstleistungen für Handels- und Industrieunternehmen mit Schwerpunkt Reifenlogistik genutzt.

Zudem werden in den Gebäuden u.a. durch Sortierungen, Etikettierungen und Konfektionierungen Waren kommissioniert und veredelt.