Allianz Real Estate will in diesem Jahr deutlich mehr einkaufen und finanzieren als 2011, auch in Deutschland. Das Ziel: Eine Milliarde Euro.

Allianz Real Estate will in diesem Jahr deutlich mehr einkaufen und finanzieren als 2011, auch in Deutschland. Das Ziel: Eine Milliarde Euro. Nach Angaben des Unternehmens stehen vor allem Berlin und Warschau im Fokus. Das gab CEO Olivier Piani auf der Immobilienmesse Mipim in Cannes bekannt. Bei Büros kommen auch 1b-Lagen in Topstandorten in Frage, beim Einzelhandel Mittelstädte.