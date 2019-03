Acrest verkauft Wuppertaler Wohn- und Geschäftshaus

Bild: Copyright 2009 Wohn- und Geschäftshaus in der Wuppertaler Innenstadt

Die Acrest Property Group GmbH hat für die CitCor Retail Properties GmbH & Co. KG ein Wohn- und Geschäftshaus in Wuppertal an ein von der Münchner F&C Reit Asset Management betreutes Sondervermögen verkauft.