Entwickler: Berlin: Filetgrundstücke am Checkpoint Charlie sollen versteigert werden

Am 10. Mai sollen die beiden noch unbebauten Berliner Filetgrundstücke am Checkpoint Charlie am Amtsgericht Mitte zwangsversteigert werden. Der Verkehrswert beträgt insgesamt rund 14,4 Millionen Euro. Weiter

Transaktion: Union Investment verkauft Bürohaus in Berlin

Union Investment hat ein Bürohaus in Berlin aus dem Bestand des "Defo Immobilienfonds 1" an die CSII Immobilien GmbH verkauft. Die CSII Immobilien GmbH gehört zur CSII SpA, einer privaten italienischen Immobiliengruppe. Weiter

Deal: TÜV Rheinland mietet am Checkpoint Charlie in Berlin

Die Deka Immobilien GmbH hat in ihrem Gebäude am Checkpoint Charlie in Berlin eine Neuvermietung abgeschlossen: Der TÜV Rheinland mietet ab März 2013 rund 1.400 Quadratmeter Bürofläche in dem Objekt in der Friedrichstraße 50/55 an. Weiter

Transaktion: Investor aus Singapur erwirbt erste Hotels in Europa

Eine Tochtergesellschaft der Far East Orchard Limited (FEO), einer der größten Immobilieninvestoren und -entwickler in Singapur, hat 50 Prozent der Anteile an einem Hotel-Portfolio erworben. Darunter sind auch die beiden Berliner Adina-Häuser "Checkpoint Charlie" und "Hauptbahnhof" und das Hotel "Frankfurt Neue Oper". Weiter

