Die dänische Immobilieninvestment-Gesellschaft Kristensen Properties A/S aus Aalborg hat aus ihren Retail-Fonds ein in Singen/Hohentwiel gelegenes Wohn- und Geschäftshaus mit einer Gesamtmietfläche von rund 2.200 Quadratmetern an einen Hamburger Projektentwickler verkauft.Weiter