Bild: West 8 Plan Quartier Lichtenreuth

Der Sieger des Wettbewerbs zum Lichtenreuth-Areal steht fest: Das Büro West 8 Urban Design & Landscape Architecture aus Rotterdam wird das Quartier an der Brunecker Straße in Nürnberg planen. Grundstückseigentümerin ist die Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG.