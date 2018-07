GlaxoSmithKline (GSK) hat Jones Lang LaSalle (JLL) zum alleinigen globalen Immobilien-Dienstleister ausgewählt. Das Mandat umfasst ein Portfolio von rund 7,5 Millionen Quadratmetern an 750 Standorten. Weiter

Der Immobilienentwickler Hammer AG hat das Gesundheitszentrum Medicare München-Freiham an die Immobilien-Faubourg-Gruppe aus Genf veräußert. Die Transaktion erfolgte in einem Share Deal in Kombination mit einer stillen Beteiligung. Weiter