Villenstraße in Oberkassel Bild: Robert Blanken ⁄ www.pixelio.de

Die Primag Gruppe hat ein weiteres Immobilienprojekt in Düsseldorf-Oberkassel erworben. Der Baubeginn für die Luxuswohnungen mit insgesamt etwa 1.000 Quadratmetern Wohnfläche ist für das Frühjahr 2014 geplant.

Parallel beginnt die Vermarktungsphase. Fertigstellung des Projekts wird im Jahr 2015 sein. Primag erwartet einen Umsatz von etwa sieben Millionen Euro.

Darüber hinaus befindet sich ein bereits erworbenes Grundstück in der Projektentwicklungsphase zur Errichtung von luxuriösen Eigentumswohnungen in Premiumlage von Düsseldorf. Dieses Projekt geht Ende des Jahres in die Vermarktung. Weitere Objekte zur Entwicklung sind in der Prüfungsphase.