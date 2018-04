Bild: Haufe Online Redaktion

Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft hat Dr. Philipp Pröbsting zum 1. September als Partner für das Düsseldorfer Büro gewonnen. Der Rechtsanwalt ist auf die Beratung im Immobilienwirtschaftsrecht sowie im Bau- und Architektenrecht spezialisiert.

Pröbsting (37) war vor seinem Wechsel rund sechs Jahre für die Kanzlei Kapellmann und Partner Rechtsanwälte in Mönchengladbach tätig, zuletzt als Partner.

Im Fokus der Tätigkeit von Pröbsting steht die Beratung im Architekten- und Ingenieurrecht, Bauvertragsrecht und Immobilienrecht. Der Rechtsanwalt begleitet Unternehmen in streitigen Auseinandersetzungen vor Gericht und vor Schiedsgerichten. Zudem berät er in Bauprojekten zur Vertragsgestaltung und zum Vertragsmanagement. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die Begleitung in Fragen des Urheberrechts sowie des Wettbewerbsrechts – sowohl bei der Vertragsgestaltung als auch in gerichtlichen Streitigkeiten.