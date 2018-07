Peter Kunz Bild: Colliers

Peter Kunz ist mit sofortiger Wirkung zum "Head of Industrial & Logistics" von Colliers International, Deutschland, ernannt worden. Peter Kunz, der seit 2002 im Unternehmen ist, verantwortet als geschäftsführender Gesellschafter den gesamten Vermietungsbereich (Office, Retail, Industrial) und wird diese Aufgabe auch weiterhin wahrnehmen.

Peter Kunz, Diplombauingenieur und FRICS (Fellow of the Royal Institution of Chartered Surveyors) verfügt auch über einen MBA-Abschluss für Real-Estate-Management. Er hat einen Lehrauftrag für Immobilienökonomie und Projektentwicklung an der Hochschule Darmstadt im Masterstudiengang Bauingenieurwesen.

Einheitlicher Ansprechpartner

Mit der Ernennung von Peter Kunz zum deutschlandweiten Head of Industrial & Logistics von Colliers verfolge man den Weg weiter, der Kundschaft, die an zahlreichen Standorten und in vielen Ländern aktiv sei, für Themen mit überregionalen Inhalten einen zentralen Ansprechpartner für die einzelnen Geschäftsbereiche anzubieten, erläutert Achim Degen, Geschäftsführer der Colliers Deutschland Holding GmbH den Schritt.