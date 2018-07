Christine Hager (42) verstärkt ab sofort die Geschäftsführung des Asset Managers Redos Real Estate. Sie war zuletzt beim Immobiliendienstleister JLL als Head of Shopping Center Management tätig.

Hager verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Einzelhandelsbereich, unter anderem in der Entwicklung von Revitalisierungskonzepten für Shopping Center und Fachmarktzentren. Sie ist außerdem Mitglied im Vorstand des German Council of Shopping Centers und Dozentin an der IREBS sowie erste Vorsitzende im Verein "Frauen in der Immobilienwirtschaft".

Redos wird Hager vor allem bei der Entwicklung der Einkaufszentren des kürzlich erworbenen Christie-Portfolios unterstützen. Dabei handelt es sich um vier Center im Raum Berlin und Dresden. Insbesondere an den Standorten Dresden sowie Dallgow und Eiche sind Investitionen zur Repositionierung der Objekte geplant. Das Portfolio erzielt den Großteil der Erträge aus langfristigen Mietverträgen. Kaufland ist in allen vier Objekten Ankermieter.