Visualisierung "EasyCredit-Haus" in Nürnberg Bild: Sontowski & Partner

Der Bauträger und Investor Sontowski & Partner hat die Unternehmenszentrale der Teambank AG in Nürnberg an das Hamburger Emissionshaus Paribus Capital verkauft. Der Kaufpreis liegt bei 48,5 Millionen Euro. Das "EasyCredit-Haus" soll bis Ende 2014 fertig realisiert sein.

Die Immobilie entsteht derzeit an der Beuthener Straße und wird über 15.200 Quadratmeter Mietfläche verfügen. Das Gebäude befindet sich in direkter Lage am Norisring in unmittelbarer Sichtweite zum Nürnberger Grundig Stadion, der Multifunktionshalle "Arena Nürnberger Versicherung" und der Messe Nürnberg. Die Bauarbeiten begannen im April. Über 600 Mitarbeiter werden hier ihren Arbeitsplatz haben.