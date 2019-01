Neuer Leiter Projektentwicklung bei Corpus Sireo

Bild: Corpus Sireo Christian Gießler

Christian Gießler hat am 1. Februar die Leitung der Rhein-Main-Niederlassung der Corpus Sireo Projektentwicklung Wohnen GmbH übernommen. Zuvor war er sieben Jahre bei der Immobiliengesellschaft DIC in Frankfurt am Main als Projektentwickler für Büro-, Wohn- und Einzelhandelsimmobilien tätig.