Neuer Leiter Center- und Propertymanagement bei IPH

Peter Glöckner (54) übernimmt ab 1. Oktober die Leitung des Center- und Propertymanagements bei der IPH Handelsimmobilien GmbH in München. Er verantwortet künftig die Führung, Steuerung und Expansion des Geschäftsbereichs.

Glöckner tritt die Nachfolge von Bernd Rohde an, der Anfang 2014 in den Ruhestand gehen wird. Glöckner war zuvor zwölf Jahre in leitender Funktion im Centermanagement bei der EPM Assetis in Frankfurt und Düsseldorf sowie der RGM Retail in Düsseldorf tätig.

Zusätzlich ist er in der Leitung des Forums Centermanagement innerhalb des German Council of Shopping Center. Seine Karriere als Centermanager begann Glöckner im Ruhr Park Shopping Center Bochum.