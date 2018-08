Seit 20 Jahren Impulse für Insider! Die Fachzeitschrift für Management, Recht und Praxis hält Führungskräfte in der Immobilienbranche über alle Entwicklungen auf dem Laufenden. Mit der Immobilienwirtschaft erfahren Sie, welche Chancen der Markt aktuell bietet und wie Sie diese professionell in Geschäfte umsetzen. Jetzt Branchenmagazin probelesen! Weiter

Das Ergebnis des von der IBA Hamburg GmbH ausgelobten städtebaulichen Wettbewerbs „Wohnen für alle – mitten in Wilhelmsburg“, in dem Vorschläge für die Gestaltung eines Projektgebiets an der Dratelnstraße in Hamburg-Wilhelmsburg gesucht wurden, steht fest. Bis 2023 sollen dort rund 1.400 Wohnungen entstehen. Weiter