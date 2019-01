Nassauische Heimstätte plant 3.500 neue Wohnungen

Bild: Nassauische Heimstätte Aus dem Unternehmensbestand: Energie-Plus-Haus in Frankfurt-Riedberg

Die Wohnungsgesellschaft Nassauische Heimstätte will bis 2019 im Rhein-Main-Gebiet 3.500 Wohnungen bauen. Das gab die Geschäftsführung am Montag in Frankfurt bekannt. Investiert werden soll rund eine Milliarde Euro - die Hälfte davon in geförderte Mietwohnungen.