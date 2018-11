Der Preis geht an das Architekturbüro Hess Talhof Kusmierz

Die "Schule am Arnulfpark" in München erhält den DAM Preis für Architektur 2014. Das teilt das Deutsche Architekturmuseum (DAM) mit. Die Grundschule wurde vom Architekturbüro Hess Talhof Kusmierz entworfen.

Architektonisch überzeuge das Gebäude in seiner Materialität, zugleich vermittelte es durch den kleingliedrigen Maßstab Geborgenheit für die Kinder, befand die Jury.

Die Jury hat für das vom DAM herausgegebene "Deutsche Architektur Jahrbuch 2014/15" zwei Dutzend herausragende Beispiele aktueller Architektur ausgewählt. Sie wurden entweder in Deutschland gebaut oder von deutschen Architekten im Ausland errichtet.

Die 24 Bauten werden vom Wochenende an in einer Ausstellung im DAM vorgestellt. Darunter sind auffällig viele ungewöhnliche Projekte, etwa die Umnutzung einer ehemaligen Tiefgarageneinfahrt für die Erweiterung eines Clubs in Essen.