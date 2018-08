Der Asset und Investment Manager MPC Capital AG wird zukünftig unter der Marke "Staytoo" Studentenhaus-Projekte entwickeln und betreiben. Das gab Rainer Nonnengässer, Leiter des Bereichs Micro Living bei MPC Capital, auf der Immobilienmesse Mipim in Cannes bekannt. Eines der ersten Staytoo-Projekte befindet sich in Nürnberg. Weiter

Der Asset Manager MPC Capital entwickelt in Berlin die fünfte Micro-Apartment-Anlage für seine Studentenwohnungs-Plattform Staytoo. In Zusammenarbeit mit der HD Projektentwicklungs GmbH entstehen auf einem rund 900 Quadratmeter großen Grundstück in Kreuzberg etwa 150 Wohnungen für Studierende. Weiter