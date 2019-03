Moxy Hotels eröffnet in "Gateway Gardens"

Das "Moxy" am Frankfurter Flughafen soll 2015 eröffnen

Bild: Gateway Gardens GmbH

Die jüngste Marriott-Marke "Moxy Hotels" und die Inter Hospitality Holding (IHH) entwickeln ein Hotel in "Gateway Gardens" in der Frankfurt Airport City. Die IHH hat dafür ein rund 2.700 Quadratmeter großes Grundstück erworben. Die Eröffnung ist für 2015 geplant.

IHH tritt als Entwickler und Eigentümer der Hotelimmobilie an der Amelia-Mary-Earhart-Straße auf. Die Marke Moxy-Hotels wurde gemeinsam von Marriott und der skandinavischen Nordic Hospitality Group entwickelt, letztere wird als Franchisenehmer das Hotel mit rund 300 Zimmern in Gateway Gardens betreiben.

Marriott International plant die Entwicklung von rund 150 Moxy Hotels in Europa innerhalb der nächsten zehn Jahre. Das erste Haus eröffnet bereits 2014 in Mailand am internationalen Flughafen Malpensa.