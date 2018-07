Japanische Einflüsse prägen das Design der One Lounge Bild: Motel One

Das neue Motel One Düsseldorf-Hauptbahnhof ist eröffnet. Es ist das 44. Haus der Low Budget Design Hotelgruppe. Das Designkonzept der One Lounge, die Wohnzimmer, Frühstückscafé und Bar zugleich ist, thematisiert Japan.

Das Hotel mit insgesamt 244 Zimmern befindet sich in der größten japanischen Gemeinde Deutschlands in der Immermannstraße, fünf Minuten Fußweg vom Hauptbahnhof entfernt. Als drittes Haus ergänzt das Motel One Düsseldorf-Hauptbahnhof das im südlichen Stadteil Oberbilk gelegene Motel One Düsseldorf-City sowie das Motel One Düsseldorf-Ratingen.