Michael Kraft ergänzt PDI-Team

Michael Kraft (43) stößt als technischer Projektentwickler zur PDI-Gruppe. Er wird in dieser Funktion auch das GU-Vertragswesen verantworten. Damit unterstützt er das Team, das von Fred Schelenz, Mitglied der Geschäftsleitung, geführt wird.

Michael Kraft (43) stößt als technischer Projektentwickler zur PDI-Gruppe. Er wird in dieser Funktion auch das GU-Vertragswesen verantworten. Damit unterstützt er das Team, das von Fred Schelenz, Mitglied der Geschäftsleitung, geführt wird.

Kraft war 15 Jahre lang für den Baukonzern Hochtief tätig. Zunächst als Vertreter des Generalunternehmers in der Bauleitung, später in der Unternehmenssparte Formart als Entwickler und Projektleiter mehrerer Wohnentwicklungen in Nordrhein-Westfalen.

Zuletzt verantworte er als Prokurist (im Bereich Neuentwicklungen Wohnen) drei Projektgesellschaften für die TREI Real Estate GmbH, dem Immobilienunternehmen des Tengelmann-Konzerns.