Wohnungsmieten sinken im August erneut

In Berlin haben die Mietpreise im August noch einmal angezogen Bild: Karl-Heinz Liebisch ⁄ pixelio

Die Angebotsmieten in den Großstädten Hamburg, München und Köln sind im August wie schon im Vormonat leicht gesunken. Das zeigt der Preisindex IMX von ImmobilienScout24. Nur in Berlin sind die Durchschnittsmieten weiter angestiegen, während sie in Frankfurt am Main stabil blieben.