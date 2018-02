Neben den Metropolen gehört auch die Universitätsstadt Freiburg zu den Spitzenreitern bei den Wohnungsmieten. Bild: Pino Madeo ⁄ www.pixelio.de

Die Preisdynamik bei den Wohnungsmieten hat sich kaum abgeschwächt. Wie aus einer Auswertung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) hervorgeht, sind die Neuvertragsmieten deutschlandweit im Jahr 2017 um 4,5 Prozent auf durchschnittlich 7,99 Euro pro Quadratmeter gestiegen. 2016 betrug das Plus noch 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

In mehr als 50 kreisfreien Städten und Landkreisen zogen die Mieten inserierter Wohnungen laut der Untersuchung um mehr als sechs Prozent an. Lediglich ein Drittel aller kreisfreien Städte und Landkreise verzeichnete 2017 eine geringere Steigerung als noch im Vorjahr.

Freiburg teurer als Hamburg

München bleibt mit Angebotsmieten von durchschnittlich16,65 Euro pro Quadratmeter die mit Abstand teuerste Großstadt. Es folgen Frankfurt am Main (13,09 Euro), Stuttgart (12,62 Euro), Freiburg im Breisgau (11,74 Euro), Ingolstadt (11,28 Euro) und Hamburg (11,14 Euro).

In München, Frankfurt am Main und Stuttgart strahlen hohe Mieten besonders weit in den Pendelbereich aus. In anderen Metropolen wie Düsseldorf, Köln und Berlin reichen sie hingegen nur ins engere Umland.

Der Immobiliendienstleister JLL war im Januar noch zu einem moderateren Ergebnis gekommen. Demnach sind die Mieten zuletzt nur noch um zwei Prozent gestiegen.

Auf dem Land gibt es den Quadratmeter schon für 4,50 Euro

Deutlich geringer sind die Mieten laut der BBSR-Studie in ländlichen Gegenden abseits der Ballungsräume. In den Landkreisen Wunsiedel (Bayern), Vogtlandkreis (Sachsen), Holzminden und Lüchow-Dannenberg (Niedersachsen) waren inserierte Wohnungen für weniger als 4,50 Euro je Quadratmeter zu haben.

Auswertung basiert auf Wohnungsinseraten

Die vom BBSR ausgewerteten Angebotsmieten basieren auf Inseraten aus Immobilienplattformen und Internet-Angeboten von Tageszeitungen für Erst- und Wiedervermietungen, bei den berechneten Mietwerten handelt es sich um Nettokaltmieten ohne Nebenkosten für nicht-möblierte Wohnungen zwischen 40 und 130 Quadratmetern. Mieten aus bestehenden Mietverträgen wurden nicht erfasst.