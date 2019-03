Wohnungsgenehmigungen steigen um 13,5 Prozent

Am deutlichsten nahmen die Genehmigungen für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern zu Bild: Rainer Sturm ⁄ pixelio

Von Januar bis September 2013 wurde in Deutschland der Bau von 202.100 Wohnungen genehmigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 13,5 Prozent oder 24.000 Wohnungen mehr als im Vergleichszeitraum 2012. In Mehrfamilienhäusern gab es ein Plus von 25,1 Prozent.