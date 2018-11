Bild: Stadt Augsburg Nach jahrelangen kommunalen Planungen und Bürgerbeteiligungen kann die in der Studie untersuchte ehemalige Reese-Kaserne in Augbsurg umgenutzt werden

Der Wohnungsbau in der Innenentwicklung wird in den Städten immer wichtiger. Doch häufig führen die Vorhaben zu nachbarschaftlichem Widerstand und öffentlichen Debatten. Fehlende Akzeptanz seitens der Bürgerschaft ist zu einem der größten Probleme der Nachverdichtung geworden. Eine Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) zeigt in 13 Fallstudien, wie innerstädtischer Wohnungsbau erfolgreich realisiert werden kann.