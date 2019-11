Wohnungs- und Hauspreise ziehen weiter an

Am stärksten ist der Anstieg beim Teilindex Eigentumswohnungen

Bild: Kölbl Kruse Am stärksten ist der Anstieg beim Teilindex Eigentumswohnungen

Der Europace Hauspreis-Index EPX zieht im April weiter an und erreicht mit 111,17 Zählerpunkten einen neuen Höchstwert: Im Vergleich zum Vormonat steigt der Gesamtindex um 1,81 Prozent. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ziehen die Preise durchschnittlich um 5,56 Prozent an.

Der Europace Hauspreis-Index EPX zieht im April weiter an und erreicht mit 111,17 Zählerpunkten einen neuen Höchstwert: Im Vergleich zum Vormonat steigt der Gesamtindex um 1,81 Prozent. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ziehen die Preise durchschnittlich um 5,56 Prozent an.

Wie schon im März verzeichnen alle Segmentarten einen Anstieg.

Am stärksten ist die Entwicklung beim Teilindex für Eigentumswohnungen. Er steigt zum dritten Mal in Folge an und erreicht mit 110,32 Zählerpunkten ein neues Allzeithoch. Gegenüber dem Vormonat wächst der Wohnungsindex um 2,66 Prozent.

Der Teilindex für bestehende Ein- und Zweifamilienhäuser nimmt mit 2,34 Prozent ebenfalls zu und erreicht einen Höchststand von 104,26 Zählern. Der Teilindex für neue Ein- und Zweifamilienhäuser setzt mit 0,59 Prozent seinen langanhaltenden Anstieg fort. Neubauhäuser haben mit 118,93 Zählerpunkten das höchste Preisniveau unter den Segmentarten.

Auf Jahressicht verteuern sich Bestandshäuser mit 8,66 Prozent mit Abstand am stärksten. Im Vergleichszeitraum hat der Wert von Neubauhäusern 5,24 Prozent zugelegt, der von Wohnungen 3,12 Prozent.

Gesamtindex: Stark steigend

Monat Indexwert Veränderung zum Vormonat April 2013 111,17 + 1,81 % März 2013 109,19 + 0,68 % Februar 2013 108,45 - 0,18 %

Eigentumswohnungen („apartments“): Stark steigend

Monat Indexwert Veränderung zum Vormonat April 2013 110,32 + 2,66 % März 2013 107,46 + 1,21 % Februar 2013 106,18 + 0,14 %

Neue Ein- und Zweifamilienhäuser („newhomes“): Stark steigend

Monat Indexwert Veränderung zum Vormonat April 2013 118,93 + 0,59 % März 2013 118,23 + 0,49 % Februar 2013 117,65 + 0,32 %

Bestehende Ein- und Zweifamilienhäuser („existinghomes“): Stark steigend

Monat Indexwert Veränderung zum Vormonat April 2013 104,26 + 2,34 % März 2013 101,88 + 0,35 % Februar 2013 101,52 - 1,10 %