In einfacheren, weniger gefragten Lagen werden auch Wohnungen mit Substandard auf Akzeptanz stoßen Bild: Haufe Online Redaktion

Die Stimmung am Markt für Wohninvestments ist leicht gesunken: Nach dem Rekordwert im Herbst 2016 mit 77,1 Punkten, hat der Aengevelt Wohninvestment-Index AWI in der Frühjahrsbefragung leicht auf 76,1 Punkten nachgegeben. Beachtenswert ist der Wert des Miet- und Kaufpreisniveaus in einfachen Lagen: Er befand sich noch 2015 mit 59,7 Punkten im Marktgleichgewicht (40 bis 60 Punkte) und bewegt sich nun mit 73,7 Punkten auf dem Niveau der mittleren und guten Lagen.

„Die Attraktivität einfacher Lagen ist unter anderem als eine Reaktion auf die aktuelle Zuwanderung zu sehen, durch die kurz- und mittelfristig der Bedarf an Mietwohnungen vor allem in einfachen Lagen rasant gestiegen ist“, sagt Michael Fenderl, Leiter Aengevelt-Research. Die Bautätigkeit in Deutschland sei zwar gestiegen, doch liegen die Neubaufertigstellungen immer noch deutlich unter dem 20-Jahres-Durchschnitt.

Weiteres Problem: Der Wohnungsneubau insbesondere in den Wachstumskernen findet schwerpunktmäßig in den gehobenen Miet- und Kaufpreissegmenten statt. Entsprechend besteht weiterhin Wohnungsknappheit im mietpreisgünstigen Bereich. "Hier wird sich die Situation weiter verschärfen", sagt Fenderl.

Prognose: Mietpreise in einfachen Lagen steigen

Vor diesem Hintergrund rechnet Fenderl gerade in einfachen Lagen mit einem stärker anziehenden Mietpreisniveau. Das bestätigen auch Befragungs­ergebnisse hinsichtlich der Mietpreisentwicklung: Mit einem Rückgang der Mieten rechnen lediglich 0,2 Prozent der Befragten (Herbst 2016: ein Prozent).

Von einer weiter zunehmenden Mietpreisentwicklung gehen dagegen 73 Prozent der Befragten aus (Herbst 2016: 69 Prozent). In einfachen Lagen ist der Anteil derer, die von einer zunehmenden Mietpreisentwicklung ausgehen, weiter auf 75 Prozent gestiegen (Herbst 2016: 69 Prozent). In mittleren Lagen ist der Wert innerhalb eines halben Jahres auf hohem Niveau konstant geblieben (79 Prozent). Auch in guten Lagen ist der Anteil mit 64 Prozent weiter gestiegen (Herbst 2016: 61 Prozent). Hier ist trotz inzwischen hoher Preise offenbar noch kein Ende der Mietpreisspirale zu erkennen.

AWI-Werte: stärksten Rückgang verzeichnen gute Lagen

Nach den Ergebnissen der Frühjahrsbefragung 2017 befindet sich der Wohninvestmentmarkt

unverändert im Ungleichgewicht zu Gunsten der Eigentümer. Mit 76,1 Punkten liegt der AWI außerhalb des Marktgleichwichts (40 bis 60 Punkte) und auf dem dritthöchsten Niveau seit Befragungsbeginn im Sommer 2009. Dabei ist der AWI seit der letzten Befragung

um einen Punkt gesunken (Herbst 2016: 77,1). Dieser Rückgang wurde mit unterschiedlicher Intensität in allen Lagen beobachtet.

Der Wert in den einfachen Lagen sank nur leicht um 0,4 Punkte von 74,1 im Herbst 2016 auf 73,7 Punkte, gefolgt von den mittleren Lagen mit minus 0,7 Punkten auf 78,6 Punkte (Herbst 2016: 79,3). Den stärksten Rückgang verzeichnen die guten Lagen. Hier ging der Wert um 3,2 Punkte auf 73,5 Punkte zurück (Herbst 2016: 76,7 Punkte) und liegt damit erstmals unter dem Wert in den einfachen Lagen.

Fazit im Überblick