Wohninvestmentmarkt: Projektentwicklungskäufe dominieren Geschehen

04.01.2017 | Savills

Die höhere Anzahl an Projektentwicklungsdeals führte zu einem Anstieg des Preisniveaus

Bild: MEV-Verlag, Germany

Am deutschen Wohninvestmentmarkt wurden 2016 laut Savills etwa 10,7 Milliarden Euro umgesetzt. Das sind etwa 54 Prozent als 2015. Das Geschehen am Investmentmarkt habe sich zunehmend ins Projektentwicklungssegment verschoben, so Karsten Nemecek, Managing Director Corporate Finance – Valuation bei Savills Germany. Im vergangenen Jahr seien 21 Prozent der Transaktionen auf den Erwerb von Projekten zurückgegangen.

Im Durchschnitt der letzten fünf Jahre lag das Transaktionsvolumen bei Projektentwicklungen laut Savills lediglich bei elf Prozent. Die höhere Anzahl an Projektentwicklungskäufen habe auch zu einem Anstieg des Preisniveaus geführt.

Lag der durchschnittliche Preis je Wohnung vor Jahresfrist noch bei 70.600 Euro, waren es dem Gewerbemakler zufolge zum Jahresende 2016 bereits rund 92.400 Euro. Das entspricht einem Anstieg um 31 Prozent.

Verändertes Angebot: Verschiebung auf Seiten der Investoren

Die Immobilien-AGs waren die vergangenen Jahre die mit Abstand aktivsten Käufer, doch laut Savills übernahmen Spezialfonds zuletzt die Spitzenposition. Auch im laufenden Jahr dürften laut Savills Projektenwicklungsankäufe eine wesentliche Rolle spielen. Gründe:

die Zahl der genehmigten Wohnungen ist bis zuletzt gestiegen und

das Angebot im Bestand bleibt extrem knapp.

„Große Wohnungspakete wanderten in den letzten Jahren vor allem in die Portfolios der großen Wohnimmobilien- AGs“, sagt Matthias Pink, Director und Head of Research bei Savills Germany. Vor diesem Hintergrund rechnet Savills für 2017 mit einem Transaktionsvolumen von erneut etwa zehn Milliarden Euro.

Laut einer Umfrage von Reuckerconsult im Auftrag von Engel & Völkers Investment Consulting wollen 57 Prozent der institutionellen Anleger im Jahr 2017 den Wohnimmobilienanteil erhöhen.