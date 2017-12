Der Wohninvestment-Index AWI des Immobiliendienstleisters Aengevelt gibt über alle Lagen nach: Der Index sinkt in der Sommerbefragung auf 68,7 Punkte, nach 69,9 Punkten in der Frühjahrsbefragung. In guten Lagen werden sogar nur 67,2 Punkte erreicht, was darauf hinweist, dass Miet- und Kaufpreissteigerungen an ihre Grenzen stoßen.Weiter