Energiesparen: Mieter an Automatisierungstechnik interessiert, wenden sie aber kaum an

Thermostate, die über Smartphones bedient werden, sind in den deutschen Mieterhaushalten noch kaum zu finden

Rund 70 Prozent der Bewohner von Mehrfamilienhäusern legen Wert auf energiesparendes Heizen und Lüften. Das zeigt eine Umfrage des Energiedienstleisters Techem. 55 Prozent der Befragten sind zudem interessiert an einer Automatisierungstechnik, die sie beim "richtigen" Heizen und Lüften unterstützt. Eine solche Technik wird bisher jedoch kaum eingesetzt.

Ebenfalls 55 Prozent der Mieter sind an Echtzeithinweisen bei Lüftungsbedarf (via Touch-Display, Lämpchen, Tonsignal, App oder per Online-Portal) interessiert. Mehr als 45 Prozent haben Interesse an technischer Unterstützung zur einfacheren Steuerung der Heizkörper, zum Beispiel an programmierbaren Heizkörperthermostaten durch eine App.

Selbst einfachste Sensoren zur Unterstützung von energiesparendem Heizen und Lüften sind bisher nur zu einem kleinen Teil in Wohnungen installiert, und weniger als 40 Prozent der Befragten verfügen über ein Thermometer, nur 13 Prozent über einen Feuchtigkeitsmesser. Fortschrittlichere Technologie, wie programmierbare Heizkörperthermostate, hat nur jeder Zehnte.

Die Datenerhebung aus dem Sommer 2016 basiert auf einer Stichprobe aus 2.000 Befragten zu den Themen Relevanz der Heizkosten, Motivation zur Verhaltensänderung, Wissensstand und Interesse der Bewohner, Heiz- und Lüftungsverhalten, technische Ausstattung der Wohnung und Interesse der Bewohner an verhaltensunterstützenden Angeboten.

Heizenergie: Einsparungen reichen nicht aus

Zwischen 2008 und 2015 hat einer früheren Untersuchung von Techem zufolge der Verbrauch von Heizöl, Gas und Fernwärme um 1,2 Prozent pro Jahr abgenommen. Die Bundesregierung will für ihr Klimaziel aber Einsparungen von 20 Prozent bis zum Jahr 2020 erreichen. Dafür wäre laut einer Techem-Studie ein doppelt so hoher Rückgang erforderlich gewesen.

Techem hat in die Studie Daten von 1,5 Millionen Wohnungen in 130.000 Mehrfamilienhäusern einfließen lassen. Erweitert wurde die Studie um eine Befragung von 2.000 Mietern in Mehrfamilienhäusern zu deren Heiz- und Lüftungsverhalten. Diese Umfrage hatte ergeben, dass noch Potenzial für eine Verbesserung vor allem im Nutzerverhalten besteht.

Neben der regelmäßigen Wartung der Heizanlage gibt es dem Immobilienverband IVD zufolge auch zahlreiche Kleinigkeiten, mit denen die Heizkosten gesenkt werden können. Hierzu gehört, Schwachstellen wie Fenster, Türen oder Mauerwerk abzudichten, oder die Wärmeverteilung innerhalb des Hauses zu optimieren.

Auch Abrechnungen bergen Fehler – was kann Digitalisierung?

Fehler kommen laut Techem auch bei der Abrechnung vor. Die Digitalisierung der Wohnung und auch der Heizung wird die bisherigen Ablesungs- und Abrechnungs-Modi grundlegend verändern.

Laut einer Umfrage des ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss und Ernst & Young Real Estate, steht Digitalisierung bei 90 Prozent der Immobilienunternehmen auf der Agenda. Dass die Immobilienbranche an der digitalen Revolution nicht vorbeikommt, hatte Axel Gedaschko, Präsident des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, bereits im Jahr 2015 in einem Interview mit der Haufe Online-Redaktion betont.

Dabei bedeutet Digitalisierung für Messdienstleister eine zweistufige Entwicklung: In der ersten Stufe werden Ergebnisse geliefert, die in die Betriebskostenabrechnung integriert werden. In der zweiten Stufe können Ablesewerte geliefert werden, und der Messdienstleister ermittelt dann die Ergebnisse und liefert sie wieder zurück. Bei einer dritten Möglichkeit haben die Kunden eigene Messgeräte und tragen die Werte auf einer Maske des ERP-Systems ein, in dem dann die Werte berechnet werden und in die Betriebskostenabrechnung einfließen.

(Matthias Lachmann, Haufe Gruppe, Geschäftsbereich Real Estate).

Solche integrierten Leistungen bietet auch der Energiedienstleister Techem an: „Viele Informationen, wie Servicerechnungen und Buchungsinformationen des Kunden, kann man zukünftig automatisiert austauschen, wenn die Abrechnungssoftware des Messdienstleisters optimal in die ERP-Systeme der Wohnungswirtschaft integriert ist,“ sagt Lars Leblang, Head of Product Management Techem:

Die Facility-Management-Branche hat bereits reagiert: Ihr Dachverband GEFMA wird in den kommenden vier, fünf Jahren 20 Prozent mehr Ausbildungsplätze schaffen und vor allem Spezialisten für die fortschreitende Digitalisierung ausbilden.

Zusätzliche Chancen bietet die Einbindung weiterer Smart-Meter- und Smart-Lösungen zur Funkauslesung des erfassten Verbrauchs seien der Schlüssel und würden weiter an Bedeutung gewinnen, insbesondere fernauslesbare Systeme. Fehler bei der Ablesung sind durch digitale Erfassung und funkbasierte Ablesung des Wohnungswärmeverbrauchs weitgehend ausgeschlossen. Abweichungen durch Schätzungen können sich so verringern oder entfallen.

Lars Leblang nennt das eine höhere Abrechnungsqualität durch eine zuverlässigere und umfangreichere Datenbasis, wie das beim Submetering für die Wohnung bei zentraler Wärmeversorgung schon üblich ist. Fehlende Werte bei einem Mieterwechsel wird es dann nicht mehr geben.

Zusätzliche Chancen bietet die Einbindung weiterer Smart-Meter- und Smart-Home-Lösungen. Das Ablesen von Gas und Strom wird damit voll automatisiert. Die Sparte "intelligente Gebäudetechnik" ist dem Technologiekonzern Bosch zufolge ein rasanter Wachstumsmarkt.

Auf was beim Ablesen geachtet werden sollte