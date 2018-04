Das Immobilienklima des Deutsche Hypo-Index hat sich im November gegenüber dem Vormonat um 1,9 Prozent auf aktuell 142,2 Zählerpunkte verbessert. Damit übertrifft es den bisherigen Jahreshöchststand vom März mit 141 Punkten. Anstiege sind in den Segmenten Wohnen (plus 3,3 Prozent), Handel (plus 1,6 Prozent) und Büro (plus 1,5 Prozent) zu verzeichnen.Weiter