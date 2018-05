Nur jeder Fünfte Mieter weiß vom Hausmeister Bild: Haufe Online Redaktion

Jeder fünfte deutsche Mieter weiß nicht, ob es einen Hausmeister in seinem Objekt gibt oder ob Gemeinschaftsflächen vorhanden sind. Jedem Vierten fehlen Kenntnisse darüber, ob der Vermieter Reparaturen in der Wohnung auch am Abend durchführen lässt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Immobiliengesellschaft TAG gemeinsam mit der TU Darmstadt.

Für die Studie wurden 1.000 Mieter in Deutschland befragt. Demnach informieren Hauseigentümer ihre Mieter offenbar nicht ausreichend über ihre Angebote.

Dabei bieten sie immer mehr Serviceleistungen an. Ob Paketannahme, Wachdienst, die Vermittlung von Haushaltshilfen oder eigens engagierte Handwerker. "Der Trend ist nicht nur in den Luxuswohnungen teurer Großstädte zu beobachten, sondern immer öfter auch in strukturschwachen Regionen mit höheren Leerstandsquoten", so Professor Dirk Schiereck von der TU Darmstadt.

Mietern seien zusätzliche Angebote des Hauseigentümers sehr wichtig, sagt Claudia Hoyer, als Vorstand der TAG zuständig für das Immobilienmanagement. 82 Prozent der Befragten wünschen sich bessere Instandhaltungen und einen schnelleren Service bei der Beseitigung von Mängeln. Auch legen sie großen Wert darauf, dass es in ihrem Wohnhaus und in den dazugehörigen Außen- und Grünanlagen sauber ist.