Quadratmeterpreise klettern erstmals über 10 Euro-Hürde

In Stuttgart müssen Mieter tiefer in die Taschen greifen: Im 1. Quartal 2012 stiegen die Mieten verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um acht Prozent auf durchschnittlich 10,50 Euro pro Quadratmeter. Das zeigt eine Studie von immowelt.de.

Damit liegen die Stuttgarter Mietpreise weiter deutlich über dem nur leicht um zwei Prozent gestiegenen Bundesdurchschnitt von 6,30 Euro. Am teuersten leben Mieter in der Kernstadt, dem „Stuttgarter Kessel“ mit seinen Hanglagen. Preislicher Spitzenreiter ist Stuttgart-West mit 12,40 Euro pro Quadratmeter, gefolgt von Stuttgart-Süd mit 11,60 Euro.

Die günstigsten Wohnungen finden Mieter am nördlichen und östlichen Stadtrand in Münster, Stammheim oder Mühlhausen, hier liegen die Mieten noch unter neun Euro pro Quadratmeter. In vielen teuren Lagen stagnieren die Preise, während die Nachfrage vor allem in Stadtteilen der Peripherie mit guter Verkehrsanbindung steigt. Das wirkt sich auch auf die Mieten aus: Diese zogen im vergangenen Jahr in Wangen (10,30 Euro, +18 Prozent), Vaihingen (10,60 Euro, +11 Prozent) oder Bad Cannstatt (10 Euro, +10 Prozent) deutlich an. Am Porsche-Standort Zuffenhausen stiegen die Mieten im vergangenen Jahr um 13 Prozent auf 9,80 Euro.

Kaufpreise bleiben stabil

Wer in Stuttgart in ein Eigenheim investieren will, findet in vielen Stadtteilen stabil gebliebene Kaufpreise vor. Im Schnitt kosteten Eigentumswohnungen im 1. Quartal 2012 in Stuttgart 2.220 Euro pro Quadratmeter, also zwei Prozent weniger als im Vorjahr. Der Bundesdurchschnitt ist im selben Zeitraum um sechs Prozent auf 1.741 Euro gestiegen.

Teuerstes Pflaster ist Stuttgart-Nord (3.260 Euro), wo die Preise – wie auch in den anderen Stadtteilen des Kessels – auf hohem Niveau stabil sind. Wer hier nicht fündig wird, sucht in Degerloch (2.906 Euro, +10 Prozent) oder Vaihingen (2.741 Euro, +13 Prozent). Preise unter 2.000 Euro finden Käufer noch in Bad Cannstatt (1.927 Euro) und am gesamten Nordostrand der Stadt.