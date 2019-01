Preise für Wohneigentum in Metropolen steigen weiter

Bild: Haufe Online Redaktion Vor allem die Preise für Eigentumswohnungen werden nochmals teurer

Im 1. Quartal 2013 sind die Angebotspreise für Wohnungen und Häuser in Deutschland weiter gestiegen. Insbesondere in den Großstädten müssen Käufer und Mieter noch tiefer in die Tasche greifen. Das zeigt der monatliche Angebotspreisindex IMX von ImmobilienScout24.