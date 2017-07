Die Preise für Bestandshäuser lagen im Juni 2017 leicht unter den Preisen des Vorjahres Bild: Haufe Online Redaktion

Die Preise für Bestandshäuser sind im Juni gegenüber Mai zwar leicht um 0,62 Prozent gestiegen, im Vergleich zum Vorjahresmonat wurden sie aber erstmals seit rund sieben Jahren wieder günstiger. Der durchschnittliche Preis sank laut Europace Hauspreis-Index (EPX) innerhalb von zwölf Monaten um 1,03 Prozent. Müssen sich Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern nun Sorgen um einen Wertverfall ihrer Immobilien machen?

„Der ganz überwiegende Teil nicht“, sagt Europace-Chef Thilo Wiegand. Dass die Preise sinken ist deshalb überraschend, weil am Markt weithin wesentlich mehr Nachfrage als Angebot herrscht, was die Preise grundsätzlich treibt. Doch dies gelte nur in den Groß- und vielen Mittel-Städten.

"In ländlichen Bereichen oder Regionen mit Bevölkerungsrückgang geben mangels Nachfrage auch die Immobilienpreise nach", so Wiegand.

Die Preisentwicklung gerade bei Bestandshäusern sei entsprechend regional sehr unterschiedlich. Dies zeigt auch der Dr. Klein Trendindikator Immobilienpreise (DTI), der zwar keine ländlichen Regionen, sondern nur Metropolregionen betrachtet, "doch selbst hier sieht man sehr unterschiedliche Preisentwicklungen bei Wohnimmobilien innerhalb Deutschlands“, schließt Wiegand ab.

EPX-Index für Eigentumswohnungen steigt deutlich

Der EPX-Teil-Index für Eigentumswohnungen ist im Juni im Vergleich zum Vormonat um 1,75 Prozent deutlich gestiegen, im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,65 Prozent. Die Preise bei neuen Ein- und Zweifamilienhäusern legten gegenüber Mai 2017 um 0,71 Prozent, gegenüber Juni 2016 um 11,44 Prozent zu. Für den EPX-Gesamt-Index ergab sich insgesamt ein Anstieg um 1,04 beziehungsweise 6,50 Prozent.

Die Entwicklung der EPX-Preisindizes im Überblick

Gesamtindex: steigend Monat Indexwert Veränderung zum Vormonat Veränderung zum Vorjahresmonat Juni 2017 139,53 1,04 Prozent 6,50 Prozent Mai 2017 138,10 0,41 Prozent 7,50 Prozent April 2017 137,53 1,07 Prozent 8,13 Prozent

Eigentumswohnungen: steigend Monat Indexwert Veränderung zum Vormonat Veränderung zum Vorjahresmonat Juni 2017 143,80 1,75 Prozent 8,65 Prozent Mai 2017 141,33 0,96 Prozent 9,52 Prozent April 2017 139,99 2,09 Prozent 9,72 Prozent

Bestehende Ein- und Zweifamilienhäuser: leicht steigend Monat Indexwert Veränderung zum Vormonat Veränderung zum Vorjahresmonat Juni 2017 124,65 0,62 Prozent -1,03 Prozent Mai 2017 123,88 -0,51 Prozent 0,65 Prozent April 2017 124,51 0,73 Prozent 2,65 Prozent