Die Preise am Markt für Pflegeimmobilien sind in den vergangenen vier Jahren infolge der hohen Nachfrage etwa gleich stark gestiegen wie bei Gewerbe- und Wohnobjekten. Dennoch liegt das absolute Preisniveau deutlich unter diesen Segmenten. Das zeigt der Branchen-Monitor von Terranus. Eine Überhitzung des Marktes sei ausgeschlossen. Dafür sind laut Terranus-Geschäftsführer Markus Bienentreu Renditen von mehr als fünf Prozent möglich.

Seit 2012 sind laut vdp-Immobilienpreisindex die durchschnittlichen Kaufpreisfaktoren für Pflegeimmobilien um 26 Prozent gestiegen, die von Wohn- und Gewerbeobjekten um 27 beziehungsweise 25 Prozent. Laut Bienentreu gibt es beim Preisniveau allerdings noch einen deutlichen Unterschied: Zahlen Anleger bei Gewerbe- oder Wohnobjekten inzwischen das 20-Fache der Jahresmiete oder mehr, liegt der Kaufpreisfaktor bei Pflegeimmobilien derzeit beim rund 16- bis 17-Fachen für Core-Objekte.

"Wer zu diesen Preisen investiert, sollte sich sicher sein, dass es sich auch wirklich um ein Haus im Core-Segment handelt“, sagt Bienentreu. Dabei müssten Investoren berücksichtigen, dass dafür bundesweit keine einheitlichen Kriterien gelten. Das liegt daran, dass es sechzehn unterschiedliche Landespflegegesetze mit teilweise sehr unterschiedlichen Anforderungen gebe. So schreiben beispielsweise Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg eine Einbettzimmerquote (NRW) beziehungsweise ein Mehrbettzimmerverbot vor (BW).

„Was an einem Standort ein Core-Kriterium ist, kann im Extremfall an einem anderen Standort ein Ausschlusskriterium sein“, so Bienentreu.