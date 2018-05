Alexander Waldmann Bild: Der Abdruck ist honorarfrei.

Alexander Waldmann (28) ist seit Kurzem Senior Consultant in der Marktforschungsabteilung der Nai Apollo Group. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt auf der Analyse und Auswertung von gewerblichen Immobilienmärkten in Deutschland, vor allem in den Segmenten Büro und Logistik.

Dabei unterstützt Waldmann die verschiedenen Unternehmensbereiche der Nai Apollo Group hinsichtlich Marktinformationen und berät bei konkreten Kundenprojekten, unter anderem bei individuellen Standort- und Marktanalysen (Mikro- und Makrostandorte).

Zum Aufgabenspektrum zählen auch Publikationen zum gewerblichen Immobilienmarktgeschehen in den Bereichen Vermietung und Investment auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene.

Zuletzt war Waldmann bei einem national tätigen Immobilienberatungsunternehmen beschäftigt.