Bild: FHH, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt In der Stadt Hamburg haben sich auch Bestandsbauten am deutlichsten verteuert

Die Preise für Immobilien in Hamburg und dem Umland sind im vergangenen Jahr weiter gestiegen. Am meisten verteuerten sich neue Häuser in der Stadt: Sie kosteten Ende 2014 rund 7,7 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor. Das ergab eine Studie, die das Beratungsunternehmen F+B für die LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg erarbeitet hat.