Münchner Einzelhandelsmarkt von Großdeals dominiert

München ist deutschlandweit die führende Einzelhandelsstadt. Das ist das zentrale Ergebnis des aktuell vorgestellten CBRE Retail Reports München. Bei den Vermietungen spielten vor allem Großprojekte wie die Hofstatt eine wichtige Rolle.

München ist deutschlandweit die führende Einzelhandelsstadt. Das ist das zentrale Ergebnis des aktuell vorgestellten CBRE Retail Reports München. Bei den Vermietungen spielten vor allem Großprojekte wie die Hofstatt eine wichtige Rolle.

Mit 340 Euro pro Quadratmeter monatlicher Spitzenmiete am Marienplatz und in der Kaufingerstraße ist München der teuerste Retail-Standort in Deutschland. Trotz des höchsten Mietniveaus unter den deutschen Städten ist die Nachfrage nach Flächen in der Münchener City ungebrochen hoch. So wurde zwischen 2009 und dem ersten Quartal 2013 sieben Prozent Wachstum bei den Vermietungszahlen verzeichnet.

Im Vermietungsjahr 2012/2013 von Mai 2012 bis zum Mai 2013 wurden 41 Neuvermietungen und damit rund 18.400 Quadratmeter Verkaufsfläche registriert. Dabei dominierten Großflächen das Vermietungsgeschehen mit 29 Prozent der vermieteten Ladengeschäfte und 69 Prozent der vermieteten Flächen. Diese Großflächen kamen vor allem durch Projektentwicklungen wie das Joseph-Pschorr-Haus, die Hofstatt und das Palais an der Oper auf den Markt.

Aber auch Direktvermietungen wie Zara, Neuhauser Straße 33 und H&M, Weinstraße 8 wurden verzeichnet. Dabei war Zara die größte Einzelvermietung im Berichtsjahr 2012/2013. Die Sendlinger Straße bestimmt laut CBRE mit insgesamt 16 Neuvermietungen das Geschehen.

Nach Berlin ist München im Vermietungsjahr 2012/2013 die zweite Top-Zieldestination von Ersteröffnungen und Pilotstores in Deutschland. Insgesamt wurden 12 Pilotstore-Anmietungen wie beispielsweise von J. Lindbergh, Forever21, Belstaff, Playmobil und Tara Jarmon verzeichnet. Mango war mit zwei Neuanmietungen auf dem Münchner Einzelhandelsimmobilienmarkt vertreten, darunter der größte Flagshipstore des Unternehmens weltweit in der Neuhauser Straße im Joseph-Pschorr-Haus.