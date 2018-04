An 25 von 76 Bürostandorten ist laut einer Catella-Untersuchung mit weiter sinkenden Renditen zu rechnen. Mietsteigerungen werden ebenfalls an 25 Standorten erwartet. Aktuell liegen die höchsten Spitzenmieten in Frankfurt (38,50 Euro pro Quadratmeter), die geringsten in Schwerin (8,50 Euro pro Quadratmeter). Traditionell weist erneut München mit 3,8 Prozent die geringste Spitzenrendite aus, Solingen kommt auf 8,7 Prozent. Weiter