Mietpreisanstieg verlangsamt sich im dritten Quartal deutlich

Die Angebotsmieten sind in vielen deutschen Metropolen im dritten Quartal 2013 erstmals seit mehr als einem Jahr leicht gesunken. Nur in Berlin haben sich die Neuvertragsmieten erneut spürbar verteuert. Zu diesem Ergebnis kommt der Angebotspreisindex IMX von ImmobilienScout24.

Die Mieten in München, Hamburg, Köln und Frankfurt am Main sind in den vergangenen drei Monaten um 0,6, 1,8, 0,2 beziehungsweise 0,4 Prozentpunkte gesunken. "Die massiven Preissprünge der vergangenen Monate sind an den regionalen Märkten derzeit nicht mehr ohne weiteres durchsetzbar", sagt Michael Kiefer, Chefanalyst bei ImmobilienScout24 und Mitglied im Rat der Immobilienweisen. Die teilweise sehr hohen Mietforderungen entsprächen nicht mehr den Lebensrealitäten vieler Menschen.

Eine Trendwende hin zu nachhaltig sinkenden Mieten sieht Kiefer jedoch nicht. Man sehe hier eine klassische Seitwärtsbewegung. Ein Indiz dafür, dass teilweise Preisobergrenzen erreicht worden seinen. Allerdings herrsche in den meisten Städten weiterhin ein Nachfrageüberhang. "So lange sich diese Situation nicht ändert, kann dies mittelfristig zu einem weiteren Anstieg der Mieten führen", so Kiefer.

Angebotsmieten in Berlin steigen weiter

Die Folgen eines deutlichen Nachfrageüberhangs lassen sich derzeit in Berlin beobachten. Dort sind die Neuvertragsmieten im selben Zeitraum deutlich gestiegen (1,9 Prozentpunkte). "Die Berliner Mieten kommen von einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Der Anstieg fällt deshalb umso deutlicher aus", erklärt Kiefer. Berlin habe über lange Jahre einen sehr entspannten Wohnungsmarkt gehabt. Seit in den vergangenen Jahren immer mehr Menschen nach Berlin zögen, habe sich die Situation in der Hauptstadt massiv verschärft.

Im Bundesdurchschnitt sind die Angebotsmieten im dritten Quartal um 0,6 Prozentpunkte gestiegen. Damit fallen die monatlichen Steigerungen deutlich geringer aus als noch zu Beginn des Jahres.